Eskalation mit Messern? Zwei Gruppen gehen auf Kirmes aufeinander los

Breitenbach am Herzberg/Fulda - Kam es auf einem Volksfest in Osthessen zum Messer-Drama? Diese Vermutung beschäftigt derzeit die Beamten der Polizei , nachdem zwei Gruppen gewaltsam aneinander gerieten.

Infolge der Auseinandersetzung wurde ein 20 Jahre alter Mann schwer verletzt und musste umgehend in ein Krankenhaus in Bad Hersfeld eingeliefert werden. Wie die Beamten weiter mitteilten, bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Wie ein Polizeisprecher am heutigen Samstagnachmittag berichtete, nahm das Unheil in den frühen Morgenstunden auf der Kirmes in Breitenbach am Herzberg (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) seinen Lauf.

Aufgrund der Brutalität, mit der vorgegangen wurde, sowie der daraus resultierten Schwere der Verletzungen ermittelt die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld nun aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Darüber hinaus hofft man auf die Aussage potenzieller Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Wer sich in der Nacht also in unmittelbarer Nähe der Auseinandersetzung aufhielt, ist dazu angehalten, sich unter der Rufnummer 06621/9320 an die Beamten zu wenden. Auch eine Meldung per Onlinewache ist möglich.