Nazi-Symbole und Kinderpornos: Ermittlungen gegen fünf Polizisten aus NRW!

Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt derzeit gegen fünf Polizeibeamte aus NRW. (Symbolbild) © picture alliance / Bernd Thissen/dpa

Bei den fünf Männern im Alter von 22 und 25 Jahren bestehe der Verdacht, dass sie noch in der Zeit während ihrer Ausbildung in Chats Nazi-Symbole ausgetauscht und Kinderpornografie besessen haben sollen, sagte Annette Milk, Oberstaatsanwältin bei der zuständigen Ermittlungsbehörde am Dienstag.

Drei der Beschuldigten gehören dem Polizeipräsidium Recklinghausen, jeweils einer den Polizeibehörden in Kleve und Borken an. Sie waren laut Milk bei Ermittlungen gegen einen sechsten Beschuldigten aufgefallen.

Dem inzwischen ehemaligen Polizisten wirft die Staatsanwaltschaft vor, in Chats rechtsextreme Symbole ausgetauscht sowie Kinderpornografie besessen und verbreitet zu haben. Er sei nach seiner Ausbildung kurze Zeit am Polizeipräsidium tätig gewesen.

Bei den Durchsuchungen an diesem Mittwoch in den Privaträumen und an den Arbeitsplätzen der fünf Beamten sollten nun Beweise zur Erhärtung des Anfangsverdachts sichergestellt werden, so Milk weiter.