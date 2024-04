Neue Erkenntnisse nach Horror-Crash: Polizei macht Entdeckung im Unfallwrack

Much - Nach dem tödlichen Crash in Much (Rhein-Sieg-Kreis) hat die Polizei inzwischen nicht nur den verunglückten Fahrer (†33) des Mercedes-Coupés identifiziert, sondern auch eine Entdeckung im Inneren des Wracks gemacht, die erste Anhaltspunkte zur Unfallursache liefern könnte.