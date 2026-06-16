Neue Öl-Betrugsmaschine bei Autokauf: Verkäufer reagiert komplett richtig

Dessau-Roßlau - Die Polizei in Dessau-Roßlau warnt die Bevölkerung vor einer neuen Betrugsmasche.

Eine vermeintliche Familie versuchte, einen 23-Jährigen reinzulegen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Annett Ropella meldete sich ein vermeintlicher Interessent am Samstag bei einem 23-Jährigen, der seinen VW verkaufen wollte.

Kurz darauf traf der Anrufer zu einem Besichtigungstermin ein, zu dem er auch seine Frau und zwei Kinder mitbrachte.

"Zunächst besichtigten alle gemeinsam den Zustand des Autos im Innenbereich, im Motorraum sowie im Bereich des Kofferraumes", so die Sprecherin. "Als sich der Kaufinteressent und die Kinder im Heckbereich aufhielten und dort den Verkäufer ablenkten, nutzte die weibliche Person die Gelegenheit, und kippte Öl in den Behälter der Kühlflüssigkeit sowie in den Motorraum."

Nachdem eine Probefahrt absolviert worden war, bestand der Interessent auf einen erneuten Blick in den Motorraum, angeblich zur Kontrolle der Batterie. Er öffnete den Kühlmittelbehälter, echauffierte sich über das darin befindliche Öl und verlangte eine Minderung der vereinbarten Kaufsumme des Autos aufgrund eines "Motorschadens".