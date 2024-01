Neujahr beginnt mit Schreck: Mann vor Disko mit Messer und Waffe bedroht

Braunschweig - Am frühen Neujahrsmorgen kam es vor einer Diskothek in Braunschweig zu einer Eskalation zwischen zwei Männern.

Ein 24-Jähriger wurde in Braunschweig vor einer Diskothek mit einem Messer und einer Waffe bedroht. (Symbolbild) © 123rf/Pop Nukoonrat

Dabei fing alles noch harmlos an. Gegen 3.45 Uhr sei jedoch die Situation für einen 24 Jahre alten Braunschweiger in der Küchenstraße brenzlig geworden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung wurde der 24-Jährige von einem 34 Jahre alten flüchtigen Bekannten angegriffen. Der aus Winsen (Luhe) kommende Mann schlug ihn im Verlauf mit der flachen Hand ins Gesicht.

Kurz darauf zog er ein Taschenmesser aus der Jackentasche und forderte den Braunschweiger auf zu gehen.

Zusätzlich zog der Angreifer eine Schusswaffe aus seinem Hosenbund und richtete diese auf sein Opfer.

Der 24-Jährige flüchtete daraufhin und informierte die Polizei.