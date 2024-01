Neunjähriger stolpert vor Rewe-Markt in Seniorin: Ihre Reaktion ist kaum zu fassen

Bad Homburg vor der Höhe - Das möchte wohl kein Elternteil gerne erleben. Bereits am vergangenen Freitag soll es in Westhessen zu einer Handgreiflichkeit gegenüber zweier Kinder gekommen sein. Der Auslöser schien laut Angaben der Beteiligten dabei eher banal.

Zu dem Ohrfeigen-Vorfall soll es auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Markt in Bad Homburg gekommen sein. (Symbolfoto) © 123rf/defotoberg

Seinen Anfang nahm das Szenario zur Feierabendzeit vor dem Rewe-Markt in der Lindenallee in Bad Homburg vor der Höhe. Vor selbigem hielt sich laut Angaben eines Polizeisprechers vom heutigen Sonntag gerade eine Gruppe von Kindern unterschiedlicher Altersklassen auf.

Gegen 16.44 Uhr wollte dann ein älteres Ehepaar den Supermarkt betreten und die ausstehenden Wochenendeinkäufe erledigen. Doch so weit sollte es erstmal nicht kommen. Nach Berichten einzelner Beteiligter soll in diesem Moment ein neun Jahre alter Junge aus der Gruppe heraus in Richtung des Rentner-Ehepaares gestoßen worden sein.

Infolgedessen rempelte er - wohl ungewollt - die Seniorin an. Ob hierauf eine umgehende Entschuldigung folgte, ist nicht bekannt. Fakt soll hingegen sein, dass die 79-Jährige diese Aktion alles andere als entspannt aufnahm und vor Wut rasend heftig reagierte.

Laut aktuellem Stand soll sie schließlich mit ihrer Mütze in das Gesicht des Neunjährigen geschlagen haben. Damit aber noch nicht genug. Zudem habe sie die flache Hand erhoben und damit einem anwesenden, zwölf Jahre alten Mädchen damit ins Gesicht geschlagen.