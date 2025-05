22.05.2025 07:40 "NINA"-App und Großalarm ausgelöst: Feuer in Leverkusener Einkaufszentrum

Kurz vor Mitternacht steht das Dach eines Einkaufszentrums in Leverkusen in Flammen. Alarm wird auch in anliegenden Gebäuden ausgelöst.

Von Frederick Rook

Leverkusen - Großalarm in Leverkusen! Um kurz vor Mitternacht brannte auf der Fußgängerzone in der Innenstadt plötzlich ein Einkaufszentrum. Das Feuer war auf dem Dach des Geschäftsgebäudes ausgebrochen. © Patrick Schüller Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Leitstelle gegen 23.51 Uhr durch mehrere besorgte Anrufer über die starke Rauchentwicklung im Stadtteil Wiesdorf aufmerksam gemacht. Auch einige Brandmeldeanlagen im unmittelbaren Umkreis des betroffenen Gebäudes wurden durch das Feuer ausgelöst, ebenso die Warn-App "NINA". Bei Eintreffen der Kameraden herrschte zunächst die Vermutung, dass sich eine Person noch im Gebäude aufhalten könnte. Ein Beteiligter vor dem Gebäude hatte Rauchgase inhaliert. Rettungskräfte brachten ihn nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Glücklicherweise wurde die vermisste Person kurze Zeit später unverletzt vor dem Gebäude angetroffen. Für die Brandbekämpfung wurden mehrere Trupps sowie ein Wenderohr über die Drehleiter eingesetzt. Nach erstem Löscherfolg musste die Fassade geöffnet werden, um weitere Glutnester auszuschließen. Anrufer hatten die Leitstelle der Feuerwehr auf die Rauchentwicklung in der Fußgängerzone aufmerksam gemacht. © Patrick Schüller Ursache des Feuers noch unklar Die Gründe für den Ausbruch des Feuers sind zunächst noch völlig unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Während der Einsatzmaßnahmen stellten die Einheiten Steinbüchel, Schlebusch, Opladen und Lützenkirchen den Grundschutz im Stadtgebiet sicher.

Titelfoto: Patrick Schüller