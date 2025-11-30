14-Jährige in Marktpassage attackiert: Polizei sucht Zeugen

Nordhausen - In der Nordhäuser Marktpassage ist am frühen Samstagabend ein 14-jähriges Mädchen Opfer einer unerwarteten Gewalttat geworden.

In Nordhausen wurde am Samstag eine 14-jährige Opfer einer Gewalttat. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Jugendliche befand sich gegen 18.15 Uhr im Bereich der Toiletten, als sie beim Herausgehen plötzlich von einem Faustschlag ins Gesicht getroffen wurde.

Durch den Angriff erlitt die Geschädigte Schmerzen sowie sichtbare Schwellungen. Der Täter, über den bislang nur wenige Angaben vorliegen, soll männlich, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank gewesen sein.

Er war komplett schwarz gekleidet, trug eine Sturmhaube und flüchtete nach der Attacke zu Fuß in Richtung Rautenstraße.

Die Polizei sicherte vor Ort erste Spuren und Hinweise und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen Unbekannt ein. Noch ausstehend ist die Auswertung möglicher Videoaufnahmen aus dem Umfeld der Tat. Parallel dazu bittet die Nordhäuser Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.