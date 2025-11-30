Frau schleppt kiloweise Steine auf eine Straße, dann kracht es

Thale - Die Tat einer Frau in Thale ( Landkreis Harz ) hätte am Samstag schlimm enden können. Zeugen meldeten, wie sie kiloschwere Steine auf einer Fahrbahn verteilte.

Laut der Polizei wies die Frau psychische Auffälligkeiten auf. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Die 35-jährige, augenscheinlich alkoholisierte Frau soll laut dem Polizeirevier Harz auf einer Straße im Musestieg dabei beobachtet worden sein, wie sie circa 20 cm große und fünf Kilogramm schwere Steine auf die Fahrbahn trug.

Im weiteren Verlauf kollidierte eine 45-jährige Autofahrerin mit einem der Steine, wobei sich ihr Fahrzeug verkeilte. Verletzt wurde die Fahrerin glücklicherweise nicht.

An ihrem Ford Fiesta entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Polizeibeamte konnten die obdachlose Täterin wenig später feststellen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,8 Promille. Da sie weitere psychische Auffälligkeiten aufwies, musste eine Zwangseinweisung durch den Bereitschaftsdienst des Landkreises Harz angeordnet werden, erklärte die Polizei.