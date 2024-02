28.02.2024 17:55 Notfall am Wenigeröder Schloss: Mann stirbt an schweren Verletzungen!

Am Wernigeröder Schloss kam es am Mittwochnachmittag zu einem Todesfall. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wernigerode - Am heutigen Mittwochnachmittag ist es am Schloss Wernigerode im Harz (Sachsen-Anhalt) zu einem Todesfall gekommen. Der Verletzte wurde von Passanten an den Mauern des Schloss Wernigerode entdeckt. © Matthias Bein/dpa Nach Angaben der Polizei erreichte das Revier am Nachmittag die Meldung über eine verletzte Person unterhalb der Schlossmauer. Passanten entdeckten den Mann und setzten einen Notruf ab. Trotz des schnellen Eintreffens der Polizei und der Rettungskräfte verstarb der Mann jedoch noch am Unglücksort an seinen schweren Verletzungen, so berichtete die Volksstimme. Nähere Informationen zu dem Verstorbenen liegen derzeit nicht vor. Auch zu den Umständen des Todes können noch keine Angaben gemacht werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt, erklärte die Polizei.

