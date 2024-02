21.02.2024 06:54 Notruf sorgt für Schmunzeln bei Polizei: Der Mann filmte "es" sogar!

Ein Notruf in Erfurt über eine Schlägerei an einem Spielplatz sorgte am Montag für Schmunzeln bei der Polizei. Die Schlägerei entpuppte sich als Judotraining.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - In Erfurt ist es zu einem Polizei-Einsatz an einem Spielplatz gekommen. Mehrere Streifenwagen waren ausgerückt! Der Notruf sorgte für Schmunzeln bei der Polizei. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Wie die Polizei mitteilte, sorgte in Erfurt ein Notruf über eine Schlägerei am Montagnachmittag für Schmunzeln bei den Beamten. Ein Anrufer hatte den Angaben zufolge an einem Spielplatz eine Gruppe von zehn Jugendlichen festgestellt, die sich scheinbar miteinander prügelten. Der Mann filmte das Geschehen mit seinem Handy. Laut Polizei rückten sofort mehrere Streifenwagen aus, um der Lage Herr zu werden. Polizeimeldungen Lkw-Fahrer liegt "leblos" im Fußraum: Polizei schlägt Scheibe ein und sieht, was wirklich los ist Jedoch klärte sich die Situation schnell auf, als die Beamten eintrafen. Den Angaben nach entpuppten sich die "Schläger" als sportaffine Judokämpfer. Weil ihre Halle belegt gewesen sei, hätten sie ihr Training kurzerhand an die frische Luft verlegt, hieß es.

