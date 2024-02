Obdachloser gerät mit 20 Heranwachsenden in Streit - Dann wird's richtig brutal

Neuss - Ein Obdachloser (39) ist in Neuss nach einem handfesten Streit mit einer 20-köpfigen Personengruppe verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen nach dem brutalen Angriff!

Die Polizei hat nach dem Angriff auf den 39-Jährigen Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Montagvormittag berichtete, hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Mittwochabend (21. Februar) ereignet, der 39-jährige Geschädigte informierte die Beamten jedoch erst später über die Attacke.

Demnach war der Wohnungslose an dem besagten Abend gegen 18.30 Uhr vor einem Lebensmitteldiscounter an der Oberstraße mit der Gruppe von etwa 20 Heranwachsenden in Streit geraten, als die Situation eskalierte.

So sollen fünf junge Männer plötzlich auf den 39-Jährigen losgegangen sein und mit Fäusten auf ihn eingeschlagen haben, wobei der Mann derart schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Einen Grund für den Streit konnte der Mann nicht angeben, schilderten die Beamten.