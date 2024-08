Obdachloser grundlos zusammengeschlagen: Starb er an den Folgen der Attacke?

Bürger von Immenstadt im Allgäu haben am Tatort Stadtzentrum Blumen und Kerzen niedergelegt. © Lisa Hild/dpa

Man hoffe, dass dafür bis Anfang September alle nötigen Unterlagen vorliegen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Kempten der Deutschen Presse-Agentur.

Dann werde darüber entschieden, ob und wenn ja, wegen welcher Vorwürfe gegen den 17 Jahre alten Verdächtigen Anklage erhoben wird. Die Kriminalpolizei hat ihren Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft demnach schon übermittelt.

Der 17-Jährige sitzt wegen Verdachts auf Totschlag seit seiner Festnahme im Mai in Untersuchungshaft. Er soll den 53 Jahre alten Obdachlosen in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) offenbar grundlos zusammengeschlagen haben.

Die Polizei hatte nach dem Angriff zunächst von "augenscheinlich oberflächlichen Verletzungen" am Kopf berichtet. Eine ärztliche Behandlung habe der Mann abgelehnt. Später habe sich der 53-Jährige in den Vorraum einer Bankfiliale zurückgezogen, um dort die Nacht zu verbringen.

Dort sei er am frühen Morgen in lebensbedrohlichem Zustand gefunden worden. Später starb er laut Obduktionsergebnis an den Folgen einer Hirnblutung.