Obdachloser in Unterkunft erstochen: Verdächtiger kommt frei

Rostock - Im Fall der Tötung eines 63-Jährigen in einer Obdachlosenunterkunft in Rostock hat die Polizei den festgenommenen Mitbewohner wieder freigelassen.

In der Zwischenzeit wurde die Obduktion der Leiche durchgeführt, um die Todesursache festzustellen. Die Ermittlungen in dem Fall laufen weiter.

Am Dienstagabend sollen sich beide Männer gestritten haben, am Montag war der Ältere tot. Die beiden Deutschen sollen sich jahrelang ein Zimmer in der Obdachlosenunterkunft in der Albert-Schweitzer-Straße geteilt haben.