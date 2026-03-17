Ohne Führerschein im geklauten Auto: Teenie auf der Flucht vor der Polizei
Von Aaron Klein
Neuburg a.d.Donau – Ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Auto ist ein 17-Jähriger in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet.
Auf der Flucht am Montagabend habe er eine rote Ampel überfahren, teilte die Polizei mit. Wenig später gelang es den Beamten, den jungen Mann zu stoppen. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis.
Zudem fanden die Beamten heraus, dass das Auto einem Bekannten des 17-Jährigen gehört. Dieser hatte kurz zuvor Anzeige erstattet, da der junge Mann ungefragt dessen Autoschlüssel genommen hatte und davongefahren war.
Neben dem beschuldigten Fahrer befanden sich am Montag noch weitere Personen im Auto. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa