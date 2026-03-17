Ohne Führerschein im geklauten Auto: Teenie auf der Flucht vor der Polizei

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss flüchtet ein 17-Jähriger in Neuburg vor der Polizei. Nach wilder Fahrt bemerken die Beamten noch eine Straftat.

Von Aaron Klein

Neuburg a.d.Donau – Ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Auto ist ein 17-Jähriger in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet.

Bei seiner Flucht vor der Polizei überfuhr ein 17-Jähriger auch eine rote Ampel. (Symbolfoto)
Bei seiner Flucht vor der Polizei überfuhr ein 17-Jähriger auch eine rote Ampel. (Symbolfoto)  © Frank Rumpenhorst/dpa

Auf der Flucht am Montagabend habe er eine rote Ampel überfahren, teilte die Polizei mit. Wenig später gelang es den Beamten, den jungen Mann zu stoppen. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis.

Zudem fanden die Beamten heraus, dass das Auto einem Bekannten des 17-Jährigen gehört. Dieser hatte kurz zuvor Anzeige erstattet, da der junge Mann ungefragt dessen Autoschlüssel genommen hatte und davongefahren war.

Neben dem beschuldigten Fahrer befanden sich am Montag noch weitere Personen im Auto. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

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