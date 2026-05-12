Ohne Führerschein, Kinder nicht angeschnallt: Polizei stoppt 24-Jährigen auf der Autobahn - zum 14. Mal!

Neumünster - Wie dämlich! Die Polizei hat am Montag einen Autofahrer (24) auf der A7 bei Neumünster gestoppt - er war den Beamten bereits zum 14. Mal aufgefallen.

Die Polizei stoppte auf der A7 einen 24-Jährigen - zum 14. Mal. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die Polizei am Dienstag erklärte, waren Beamte mit einem Streifenwagen gegen 12.45 Uhr auf der A7 in Richtung Norden unterwegs. In Höhe Neumünster fiel ihnen dann der 24-Jährige mit seinem Opel auf, sie entschlossen sich, den Wagen zu stoppen und zu kontrollieren.

Zunächst bemerkten die Einsatzkräfte vier Kinder, die nicht richtig gesichert waren. Zudem befand sich ein vierjähriges Kind auf dem Beifahrersitz - ohne Kindersitz und ebenfalls nicht angeschnallt.

Bei der Überprüfung des 24-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er überhaupt keinen Führerschein besitzt. Ermittlungen ergaben, dass er bereits 14-mal von der Polizei gestoppt worden war.