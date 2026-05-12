Polizei schießt bei Einsatz in Walldorf: Mann (20) schwer verletzt

Walldorf - Größerer Polizeieinsatz in Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis: Ein junger Mann ist am frühen Dienstagmorgen in Walldorf von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden.

Die Spurensicherung war am frühen Dienstagmorgen vor Ort. © René Priebe / PR-Video

Der 20-Jährige soll gegen 3.30 Uhr vor einer Verkehrskontrolle geflohen sein und die Beamten später mit einem Messer bedroht haben, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten.

Mit Flatterband ist der Tatort in der Innenstadt von Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) nach den Schüssen zunächst abgesperrt worden, Experten der Spurensicherung sind im Einsatz.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der 20 Jahre alte Autofahrer Gas gegeben, als er den Wagen der Polizeistreife bemerkt habe. Im Zentrum der Stadt musste er aus noch nicht bekannten Gründen bremsen, wie es weiter hieß.

Er sei ausgestiegen und mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zugegangen. Weil Pfefferspray und Warnschüsse ihn nicht aufhielten, gaben die Polizisten mehrere Schüsse auf den Mann ab.