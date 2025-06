Ohne Grund: 72-Jähriger auf dem Weg zur Isar niedergeprügelt

München - Im Stadtgebiet der bayerischen Landeshauptstadt ist am Mittwochabend ein 72-Jähriger zunächst verfolgt und anschließend niedergeschlagen worden.

Alles in Kürze

Nach kurzer Fahndung konnte die Münchner Polizei den Verdächtigen finden und festnehmen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, parkte der Senior gegen 19.15 Uhr seinen Wagen in der Eduard-Schmid-Straße an den Isarauen.

Ein ihm unbekannter Mann näherte sich und versuchte, auf der Beifahrerseite des Autos einzusteigen – was der 72-Jährige jedoch verweigerte.

Auf dem anschließenden Fußweg in Richtung Isar verfolgte der Unbekannte den Senior.

"Als dieser den 72-Jährigen eingeholt hatte, fing er an, mehrfach auf ihn einzuschlagen", teilte das Polizeipräsidium München mit. Danach flüchtete der Angreifer.

Zeugen beobachteten die Attacke und alarmierten die Polizei. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.