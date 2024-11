Ohne Lappen, dafür mit viel Alkohol im Blut: Autofahrer liefert sich Katz-und-Maus-Spiel mit Polizei

Stuttgart - Nach einer wilden Fluchtfahrt hat die Polizei einen uneinsichtigen Autofahrer in Stuttgart gestellt.

In einer Sackgasse wurde es dann brenzlig, denn der in die Enge getriebene Flüchtige setzte zurück und kollidierte mit dem hinter ihm stehenden Streifenwagen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den heutigen Sonntag gegen 2.45 Uhr in der Haldenrainstraße.

Ein durchgeführter Alkoholtest brachte zutage, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand und zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der Schachschaden am Streifenwagen und am Auto des Flüchtigen wurde auf rund 2000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter 0711/89904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.