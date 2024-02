Ohne Rücksicht auf Verluste: BMW-Raser liefert sich spektakuläre Verfolgungsjagd

Berlin - In Berlin ist ein wohl betrunkener BMW-Fahrer (30) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Einsatzkräfte brachen die Verfolgungsjagd ab. Doch dann krachte es.

Die Polizei musste die Verfolgungsjagd in Berlin abbrechen. (Symbolbild) © TAG24

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, begann die Verfolgungsjagd am Dienstag gegen 21.20 Uhr am Platz der Vereinten Nationen.

Als die Polizei mittels abstrahlender Leuchtsignale den BWM-Fahrer aufgrund seiner rasanten Fahrweise zum Stoppen bringen wollte, beschleunigte dieser.

Seine Flucht führte zunächst über die Mollstraße in Richtung Torstraße, dann bog er nach rechts auf die Schönhauser Allee ab und fuhr in den Gegenverkehr.

Die Verfolgungsjagd ging weiter über die Saarbrücker Straße und die Prenzlauer Allee, wobei es zu etlichen starken Brems-, Ausweich- und Wendemanövern kam und der Raser über eine rote Ampel bretterte.

Da die Fahrweise des Mannes den Beamten zu riskant war, entschlossen sie sich, die Verfolgung abzubrechen.