Opel-Fahrer betrunken? Schwere Kollision mit Rettungswagen

Sömmerda - In Sömmerda ist am Neujahrstag ein Rettungswagen während der Einsatzfahrt verunglückt.

Der verletzte Opel-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) © Montage: Stefan Sauer/dpa, chalabala/123RF

Der Unfall hat sich auf Höhe der Star-Tankstelle in Richtung Stadtzentrum ereignet. Wie die Polizei berichtet, befand sich der Rettungsdienst auf Einsatzfahrt und wollte mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene einen Opel überholen.

Der Autofahrer wollte zeitgleich nach links auf das Gelände der Tankstelle abbiegen, allerdings hatte der 59-Jährige vergessen zu blinken und den Rettungswagen übersehen. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen.

Die Besatzung des Rettungsdienstes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Patient, welcher sich im Rettungswagen befand, blieb unverletzt.

Der Opel-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er musste sich allerdings noch einer Blutentnahme unterziehen, da die Polizei Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen hatte.