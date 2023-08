Opel-Fahrer übersieht Lkw: Vollsperrung auf der B3

Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den Opel. © Polizeiinspektion Northeim

Ein 59-jähriger Mann aus Peine befuhr gegen 7.30 Uhr mit einem Opel die Bundesstraße aus Sudheim in Richtung Nörten-Hardenberg. An einer Kreuzung wollte er in die Lange Straße nach links in Richtung Ortschaft Nörten-Hardenberg abbiegen.

Dabei übersah er einen herannahenden Lkw und es kam zum Zusammenstoß.

Der 59-jährige Autofahrer verletzte sich leicht und wurde nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Keine Verletzungen hingegen gab es bei dem Lkw-Fahrer.

Für einen kurzen Moment begann der Opel zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Nörten-Hardenberg konnte die Flammen jedoch schnell löschen.

Die Polizeiinspektion Northeim schätzt den entstandenen Schaden auf circa 20.000 Euro.