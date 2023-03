Operation "Hinterland": Wie Europol ein milliardenschweres Kokain-Netzwerk zerschlug!

Im Verlauf der Operation "HINTERLAND" wurde Kokain im Wert "mehrerer Milliarden Euro" sichergestellt, erklärte Europol am Freitag. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

In Zusammenarbeit mit den brasilianischen Behörden in Porto Alegre und Rio Grande kam es am Donnerstag zu einer groß angelegten Razzia, bei der 37 Grundstücke durchsucht wurden, gab Europol in einer Mitteilung am Freitag bekannt.

Der durchgeführte Einsatz im Zuge der Operation "HINTERLAND" hatte das Ziel, die gesamte kriminelle Organisation zu zerschlagen, erklärte Europol.

Während allein am Donnerstag insgesamt 15 Personen verhaftet und Wertgegenstände in Höhe von 80 Millionen Euro, darunter 173 Fahrzeuge und ein Flugzeug, beschlagnahmt wurden, konnte in den zwei Jahre andauernden Ermittlungen bereits Kokain im Wert "mehrerer Milliarden Euro" aus dem Verkehr gezogen werden, verkündete Europol.

Ebenso wurden die Bankkonten von 147 Personen und von 66 Unternehmen eingefroren.