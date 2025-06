27.06.2025 15:36 Opfer auf Nachhauseweg abgepasst: Mann nach Messerattacke in U-Haft

Ein Mann (57) in Freiberg am Neckar im Kreis Ludwigsburg wurde am Mittwoch Opfer eines versuchten Tötungsdeliktes.

Von Johanna Baumann

Ludwigsburg - Ein Mann (57) in Freiberg am Neckar im Kreis Ludwigsburg wurde am Mittwoch Opfer eines versuchten Tötungsdeliktes. Alles in Kürze Mann in Freiberg am Neckar Opfer einer Messerattacke

Zwei Männer passten ihr Opfer auf dem Nachhauseweg ab

Opfer wurde mit Pfefferspray besprüht und erstochen

Polizei nahm beide Täter vorläufig fest

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei Ludwigsburg mitteilte, sollen zwei 46- und 20-jährige Männer ihr Opfer gezielt auf dem Nachhauseweg abgepasst haben. Gegen 19.40 Uhr soll der ältere Täter den 57-Jährigen mit Pfefferspray besprüht und anschließend mehrfach mit einem Schraubendreher auf ihn eingestochen haben. Die zügig aufgenommene Fahndung der Polizei führte am Mittwochabend zum Erfolg. Beide flüchtigen Männer wurden vorläufig festgenommen. Mittlerweile wurde der 20-Jährige freigelassen. Sein älterer Komplize wurde einem Haftrichter vorgeführt. Der 46-Jährige kam wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa