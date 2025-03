Paar besucht Luxus-Geschäft: Jetzt sucht die Polizei nach den beiden

Das diebische Duo soll sich eine Luxustasche eingesteckt haben. © Polizei Köln

Nach Angaben eines Sprechers der Kölner Polizei hatten die abgebildete Frau und ihr Begleiter am 23. November 2024, einem Samstag, das Luxus-Geschäft in der Kölner Innenstadt aufgesucht und Interesse an einer der dort zum Verkauf angebotenen Tasche der Edelmarke Louis Vuitton in der Auslage bekundet.

Dann soll das Paar eine Verkäuferin abgelenkt haben, wobei die beiden erst die Tasche entsichert und dann unter einem Mantel versteckt haben sollen, ehe sie samt ihrer wertvollen Beute aus dem Laden spazierten.

Inzwischen fahndet die Polizei öffentlich nach den Tatverdächtigen und bittet in diesem Zuge um Hinweise aus der Bevölkerung.