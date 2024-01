Paar mit dreizehnköpfiger Familie aus Verkehr gezogen

Sigmarszell - Die Bundespolizei hat in Schwaben zwei mutmaßliche Schleuser und eine dreizehnköpfige Familie in einem Transporter aufgegriffen.

Mit einem dreisten Schleuser hatte es die Bundespolizei Sigmarszell zu tun. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein Paar soll am gestrigen Donnerstag versucht haben, die Familie mit elf Kindern unerlaubt über die Grenze von Österreich nach Deutschland zu bringen, teilte die Bundespolizei am heutigen Freitag mit.

Das mit insgesamt 15 Menschen besetzte Fahrzeug war demnach für neun Menschen ausgelegt.

Beamte der Bundespolizei stoppten den Transporter am Kontrollplatz Sigmarszell (Landkreis Lindau) in Bayern an der A96 und stellten dabei auch fest, dass einige der Kinder zwischen 1 und 16 Jahren nicht angeschnallt und ohne Kindersitz mitgefahren seien.

Zudem habe sich das Gepäck bis unter das Dach gestapelt. Bei dem 38 Jahre alten Fahrer, seiner 37-jährigen Beifahrerin sowie den Familienmitgliedern soll es sich um ukrainische Staatsangehörige gehandelt haben.

Laut einer Sprecherin war zunächst unklar, wie weit die Fahrt gehen sollte.