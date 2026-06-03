Paketbote soll Ware im Wert von 20.000 Euro geklaut haben

Singen - Ein Paketbote soll in Singen (Kreis Konstanz) über mehrere Monate hinweg Postsendungen im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen haben.

Zahlreiche Pakete kamen nicht ordnungsgemäß bei den Empfängern an. (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Mitarbeiter der Deutschen Post hatten in dessen Zustellauto nicht ordnungsgemäß ausgelieferte Warensendungen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung des 28-Jährigen hätten die Beamten schließlich weitere verpackte Pakete mit fremden Adressetiketten gefunden und diese beschlagnahmt.

Bereits im April hatte die Deutsche Post den Angaben zufolge interne Nachforschungen angestellt, da auf den Auslieferrouten des mutmaßlichen Diebes auffällig viele Pakete verloren gingen.

Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann für seine Fahrten das Foto eines fremden Postausweises genutzt hatte. Im Anschluss seien die Lieferstrecken des 28-Jährigen genauer unter die Lupe genommen worden.