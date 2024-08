Panzerknacker jagen Geldautomat hoch und sorgen für Verwüstung: Statiker muss anrücken

Nach der Geldautomatensprengung flüchteten mehrere Täter in einem dunklen Kleinwagen. © NEWS5/Joachim Kollednigg

Wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen berichtete, hatten die Panzerknacker in der Nacht zu Montag gegen 3.15 Uhr in einer Sparkassen-Filiale an der Marktstraße im Dürener Ortsteil Siersdorf zugeschlagen.

Demnach hatten ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Täter einen Geldautomaten in der Bankfiliale in die Luft gejagt und waren anschließend in einem dunklen Kleinwagen Richtung Pützgracht geflüchtet.

Bei der Sprengung entstand vermutlich ein erheblicher Sachschaden, schilderte der Sprecher. "Ein Statiker wurde zur Überprüfung der Bausubstanz des Gebäudes hinzugezogen", hieß es.

Spezialisten des NRW-Landeskriminalamtes sind derzeit mit der Tatortaufnahme beschäftigt. Die Experten führten zudem eine kontrollierte Sprengung von Überresten des angebrachten Zündstoffs durch.