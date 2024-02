19.02.2024 13:38 Panzerknacker jagen Geldautomaten in die Luft - Zeuge beobachtet Stirnlampen-Duo

In der Nacht zu Montag haben Panzerknacker in Bergheim bei Köln einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Laura Miemczyk

Bergheim - In Bergheim bei Köln haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Die Polizei sucht Zeugen. Die Geldautomatensprenger hatten in der Nacht zu Montag zugeschlagen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Laut Mitteilung der Beamten hatten die Panzerknacker in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr in einer Bankfiliale auf der Bethlehemer Straße zugeschlagen. Demnach waren die beiden dunkel gekleideten Männer Zeugenaussagen zufolge mit Stirnlampen ausgerüstet und flohen nach der Sprengung mit einem Kleinwagen Richtung Paffendorf. "Die Ermittlungen bezüglich der möglichen Beute und dem Schadensausmaß an dem betroffenen Mehrfamilienhaus dauern an", schilderte ein Polizeisprecher. Das Gebäude sei nach einer ersten Begutachtung aber weiterhin bewohnbar. Spezialisten sicherten vor Ort umfangreiche Spuren. Die Kölner Polizei ermittelt auf Hochtouren und bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail entgegengenommen.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa