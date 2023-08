Party-Meilen im Visier! Polizei und Ordnungsamt kontrollieren tausende Feierlustige

Großeinsatz in Köln und Düsseldorf: Mehr als 420 Kräfte kontrollieren in Party-Zonen wegen Messergewalt - mit Erfolg!

Von Laura Miemczyk

Köln/Düsseldorf - Partymeilen im Fokus: Mit mehr als 420 Kräften haben Polizei und Ordnungsdienst am Freitagabend verstärkte Kontrollen in den Waffenverbotszonen auf den Kölner Ringen und in der Düsseldorfer Altstadt vorgenommen.

Die Beamten waren in der Nacht mit hunderten Kräften im Einsatz. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa Der behördenübergreifende Aktionstag fand im Rahmen des Kampfes gegen Gewaltkriminalität - insbesondere gegen Messergewalt - statt, wie das nordrhein-westfälische Innenministerium am Samstag in einer Mitteilung erklärte. Demnach waren hunderte Beamte am Abend und in der Nacht an den Party-Hotspots der beiden Großstädte unterwegs, wo sich freitagabends regelmäßig etliche Feierlustige einfinden. Allein in Düsseldorf wurden Polizeiangaben zufolge mehr als 9600 Personen genauer in Augenschein genommen - aus gutem Grund, wie sich herausstellte! Polizeimeldungen Frauenleiche im Wössner See entdeckt: Polizei steht vor Rätsel Trotz der dort ausgewiesenen Waffenverbotszonen wurden die Ordnungshüter nämlich auch diesmal wieder fündig und stellten im Laufe der Nacht insgesamt zehn Messer und drei Schlagstöcke sicher. Die eingesetzten Kräfte fertigten nicht nur 40 Strafanzeigen, sondern nahmen auch 15 Ordnungswidrigen auf. "Eine Person wurde aufgrund eines Haftbefehls festgenommen und fünf Personen in Gewahrsam genommen. 60 Personen wurde ein Platzverweis erteilt", hieß es in der Mitteilung. Die Düsseldorfer Polizei stellte eigenen Angaben zufolge zudem in 13 Fällen Drogen sicher.

Trotz geltender Waffenverbotszone stellten die Beamten in Düsseldorf und Köln mehrere Messer und Schlagstöcke sicher. © Rolf Vennenbernd/dpa

Innenminister Reul: "Wir bleiben beharrlich, bis alle Taschen waffenfrei sind"