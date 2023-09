30.09.2023 14:51 Passant hört Hilfeschreie! Alkoholisierter Mann landet in der Elbe und muss gerettet werden

Am Freitagabend ist ein 40 Jahre alter Mann am Fähranleger Steinwerder in die Elbe gefallen. Ein Passant hörte seine Hilfeschreie und rettete ihn.

Von Robert Stoll

Hamburg - Glück gehabt! Ein 40 Jahre alter Pole ist am späten Freitagabend im Hamburger Hafen in die Elbe gestürzt und musste von einem Passanten aus der Elbe gerettet werden. Ein Notarzt kümmerte sich um den unterkühlten Mann. © Lenthe-Medien/Schmid Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte ein Zeuge gegen 23.25 Uhr Hilfeschreie vom Fähranleger Steinwerder in der Hermann-Blohm-Straße vernommen. Nachdem er den Rettungsdienst verständigt hatte, machte sich der Passant selbst auf die Suche nach dem Mann. Schließlich konnte er den 40-Jährigen in der Elbe ausfindig machen und ihn retten. Ein Notarzt versorgte den stark unterkühlten Polen und schickte ihn in ein Krankenhaus. Warum der alkoholisierte Mann in der Elbe landete, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid