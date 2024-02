Beim Anblick der Pizza geht Betreiber seinem Koch an die Gurgel

Eine Pizza, die zu lange am Feuer lag, löste in Passau einen handfesten Streit aus. (Symbolbild) © amaviael/123RF

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Auslöser dafür am Samstagabend eine verbrannte Pizza in dem Lokal in der Theresienstraße.

Der Gaststättenbetreiber war demnach mit der Arbeit des Kochs unzufrieden. Beide gerieten in einen Streit.

Nachdem der Koch den 33-Jährigen beleidigt hatte, ging dieser auf ihn los und würgte ihn.

Der Koch erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen.