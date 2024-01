Pech gehabt! Krimineller verrät sich durch Schnee-Spuren und wird festgenommen

Krauschwitz - Das winterliche Wetter hat Einsatzkräften im Landkreis Görlitz in die Karten gespielt. Ein Krimineller hinterließ bei seiner Flucht auffällige Spuren im Schnee und konnte dadurch gefasst werden.

Taktisch unklug flüchtete ein Autodieb über eine schneebedeckte Wiese vor der Polizei. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz wurde am gestrigen Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr per Ortung ein gestohlener Audi Q7 in Spremberg festgestellt.

Infolgedessen fuhren Bundespolizisten zur lokalisierten Adresse. Dabei bemerkten sie das in Apolda (Thüringen) entwendete Fahrzeug und nahmen die Verfolgung auf.

Der Fahrer (27) missachtete jegliche Anhaltezeichen und raste von Bad Muskau entlang der polnischen Grenze über die S127 in Richtung Rothenburg/Oberlausitz.

Um den Beamten zu entkommen, fuhr der Autodieb über eine Wiese und gelang dadurch außer Sichtweite. Doch die breiten Rad-Abdrücke im Schnee führten die Einsatzkräfte schnell zurück auf seine Fährte.