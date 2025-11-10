Pfefferspray-Attacke vor Hotel: Täter-Trio auf der Flucht!

Halle (Saale) - Am Sonntagabend gerieten mehrere Männer vor einem Hotel in Halle (Saale) aneinander.

Vier Männer gerieten in Halle aneinander. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Wie Polizeisprecher Thomas Müller berichtete, spielte sich der Vorfall gegen 19.40 Uhr in der Leipziger Straße ab.

Demnach hatte ein Mann die drei Tatverdächtigen zum Verlassen des Hotels aufgefordert, woraufhin ein lautstarker Streit ausbrach.

Plötzlich zückte ein Mann aus der Gruppe Reizgas und besprühte seinen Gegner damit. "Hierdurch zog sich der Angegriffene Verletzungen zu", so der Sprecher.