Pferd liegt tot auf Weide und stellt Polizei vor gewaltiges Rätsel

Rainrod (Schotten) - Ein tierischer Todesfall beschäftigt derzeit die Polizei in Osthessen. Nachdem eine Stute leblos auf einer Weide entdeckt wurde, herrscht blankes Rätselraten ob der Todesursache. Fiel das Tier etwa einem Gewaltdelikt zum Opfer?

Das Pferd kam wohl in der Nacht auf den ersten April ums Leben. (Symbolfoto) © 123Rf/lightpoet

Laut einem Polizei-Bericht vom heutigen Mittwoch wurde die Trakehnerstute bereits am 1. April abseits einer Weide am Ortsrand von Rainrod in Richtung Eichelsdorf entdeckt.

Auf einer dort ebenfalls gelegenen Koppel hatte das Pferd wohl zuvor die Nacht verbracht, als sich das tragische Unglück ereignete. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich das circa zwei Jahre alte Tier einen Weg durch die Umzäunung der Koppel gebahnt und diese gewaltsam durchbrochen haben.

Nur wenige Meter von der Weide entfernt fand man sie schließlich am Folgetag tot auf, für die Stute kam jede Hilfe zu spät. Der Besitzer des Pferdes informierte schließlich die Polizei, die eine Obduktion veranlasste.

Dieser zufolge starb das Tier aufgrund eines akuten Herz-Kreislaufversagens, welches auf ein Schockgeschehen, in diesem Fall einen Bruch des oberen Oberschenkelknochens, zurückzuführen ist.

Nach aktuellem Stand schließen die Ermittler weder eine Fremdeinwirkung durch ein anderes Tier noch eine Straftat aus.