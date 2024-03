Polizei appelliert an flüchtige Ex-RAF-Terroristen: "Stellen Sie sich!"

Die Ermittler vermuten, dass Burkhard Garweg (55) sein Aussehen verändert haben könnten. Die Bildmontagen links zeigen ihn beispielhaft mit Kopfbedeckung oder Glatze. © Landeskriminalamt Niedersachsen (Bildmontage)

Am frühen Sonntagmorgen hatte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) in Berlin Teile eines links-alternativen Bauwagengeländes durchsucht. Jedoch ohne Erfolg.

Am Abend wandten sich die Ermittler deshalb erneut mit einem Aufruf an die Bevölkerung: Zu den am Samstag veröffentlichten Fotos, die den untergetauchten Burkhard Garweg zeigen sollen, gaben sie zu bedenken, dass dieser sein Aussehen inzwischen wieder verändert haben könnte.

Aus diesem Grund veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen Bilder, die den Beschuldigten mit verschiedenen möglichen Merkmalen – etwa mit einer Kopfbedeckung oder einer Glatze – zeigen.

Hinweise zu seinem oder Ernst-Volker Staubs aktuellem Aufenthaltsort nimmt das LKA auch weiterhin unter der Telefonnummer 0511/98737400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Auch das anonyme Hinweisgeberportal, bei dem die Identität der Hinweisgebenden geschützt ist, bleibt weiter unter diesem Link erreichbar.

Da die flüchtigen Männer bewaffnet sein könnten, wird dringend davon abgeraten, sie direkt anzusprechen!

Am Sonntag appellierten die Ermittler dann auch direkt an die flüchtigen Täter: "Stellen Sie sich der Polizei!", hieß es in der Mitteilung deutlich.