SEK-Einsatz in Berlin: Festgenommene sind nicht die gesuchten RAF-Terroristen!

Seit dem frühen Morgen ist die Polizei in Berlin-Friedrichshain im Einsatz. © Paul Zinken/dpa

Doch wie nun bekannt wurde, handelte es sich dabei nicht um die beiden gesuchten RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (70) und Burkhard Garweg (55). Das bestätigte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen.

Nach der Überprüfung der Personalien kamen die Festgenommenen wieder auf freien Fuß.

Am Sonntagmorgen hatte es ab 7.30 Uhr Durchsuchungen am Markgrafendamm in Friedrichshain gegeben. Auf einem ehemaligen Gewerbegelände stehen dort ausrangierte Bau- und Wohnwagen, in denen vor allem Aussteiger leben.

Neben einer Berliner Einsatzhundertschaft mit Maschinenpistolen waren auch Kräfte aus Niedersachsen und vom Bundeskriminalamt vor Ort. Insgesamt waren 130 Beamte im Einsatz.

Laut LKA fielen bei dem Einsatz auch Schüsse. Zudem sollen Ablenkungsgranaten genutzt worden sein.