05.01.2024 14:58 Polizei dringt in Wohnung ein und macht dort einen tragischen Fund

Von Florian Fischer

Kaarst - Am gestrigen Donnerstagvormittag wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Kaarst gerufen. In einer Wohnung in Kaarst fand die Polizei zwei leblose Personen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Nach Angaben der Beamten wurden sie gegen 10.45 Uhr davon in Kenntnis gesetzt, dass es dort zu einer Gewalttat in einem familiären Umfeld gekommen sei. Als die Polizisten in eine Wohnung des Gebäudes eindringen konnten, machten sie einen tragischen Fund. In der Bleibe fanden sie zwei leblose Personen auf. Nach ersten Erkenntnissen erstach ein 49 Jahre alter Mann seine 35-jährige Ehefrau. Bei dem Streit, den es anscheinend gab, wurde auch der 49-Jährige verletzt. Die Verletzung war so schwer, dass auch der Mann noch am Tatort verstarb. Polizeimeldungen Hackerangriff! Instagram-Profil der Polizei lahmgelegt Nicht auszuschließen ist, dass sich der Ehemann die Verletzung versehentlich selbst beibrachte. Eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ermittelt gerade zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat.

