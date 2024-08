01.08.2024 14:55 6.937 Mann im Erzgebirge umgebracht? Polizei entdeckt Leiche in Wohnung

Die Polizei fand am vergangenen Sonntag eine männliche Leiche in einer Wohnung in Annaberg-Buchholz. Vermutlich wurde der Mann umgebracht.

Von Julian Winkler

Annaberg-Buchholz - Eigentlich wollten die Polizisten nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist - doch als sie die Tür einer Wohnung in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) öffneten, fanden sie eine männliche Leiche! Nun ermittelt die Kripo. Denn: Vermutlich wurde der Mann umgebracht. In einem Wohnblock in der Straße "Wohngebiet Adam Ries" in Annaberg-Buchholz fand die Polizei am Sonntag eine Leiche. (Archivbild) © Haertelpress Am vergangenen Sonntagnachmittag fuhren Polizisten zu einem Plattenbau in der Straße "Wohngebiet Adam Ries". Es bestand der Verdacht, dass sich ein Mieter in einer Wohnung in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Polizisten verschafften sich Zugang zu der Wohnung und machten eine schreckliche Entdeckung: Sie fanden einen leblosen Mann! Polizeimeldungen Weil er in der Nase popelte: Busfahrerin fesselt Schüler! "Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Toten um einen 61-jährigen Libanesen", heißt es von der Polizei. Doch wie ist der Mann gestorben? "Aufgrund der Auffindesituation und den Verletzungen des Verstorbenen bestand der Verdacht, dass der Mann gewaltsam zu Tode kam", erklärt eine Polizeisprecherin. Schnell kamen Kriminaltechniker zum Einsatz und untersuchten den Tatort. Zudem wurde am Montag eine Obduktion des verstorbenen Mannes durchgeführt. Auch hier kamen die Ermittler zu dem Ergebnis, dass der Libanese wohl gewaltsam zu Tode kam. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Chemnitzer Staatsanwaltschaft wegen Totschlags. Über einen möglichen Täter gibt es derzeit noch keine Informationen. Im "Wohngebiet Adam Ries" wurde der Mann offenbar umgebracht. © Uwe Meinhold Schreckliche Messer-Tat im Wohngebiet vor zwei Jahren Vor zwei Jahren kam es im gleichen Wohngebiet zu einer wahren Horror-Tat: Ein Mann (32) stach vor Wut auf ein Mädchen (15) ein. Die 15-Jährige wurde anschließend mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Es folgte eine Not-OP.

Hintergrund für das grausame Verbrechen war eine Beziehungstat. Das Mädchen überlebte glücklicherweise, der Täter wurde im vergangenen Jahr zu mehreren Jahren Haft verurteilt.

Titelfoto: Haertelpress