Polizei entdeckt Opel voller Diebesgut: Staatsanwalt lässt Täterduo laufen

Bautzen - Der "dicke Fisch" ist wieder frei: Ein Opel kam der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen verdächtig vor.

Das alles fanden die Beamten in dem Opel. © Polizei Görlitz

Und so lotsten die Beamten den Wagen am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr am Rastplatz "Oberlausitz" von der A 4.

Volltreffer: Im Wagen fanden sich teilweise originalverpackte Kosmetik, Parfüms, Werkzeuge und anderes im Gesamtwert von 21.000 Euro.

Da der Georgier (60) und der Moldawier (22) keine glaubhaften Angaben zu dem Diebesgut machen konnten, nahm die Polizei sie fest.

Ermittelt wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.