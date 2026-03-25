Polizei entdeckt Opel voller Diebesgut: Staatsanwalt lässt Täterduo laufen
Bautzen - Der "dicke Fisch" ist wieder frei: Ein Opel kam der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen verdächtig vor.
Und so lotsten die Beamten den Wagen am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr am Rastplatz "Oberlausitz" von der A 4.
Volltreffer: Im Wagen fanden sich teilweise originalverpackte Kosmetik, Parfüms, Werkzeuge und anderes im Gesamtwert von 21.000 Euro.
Da der Georgier (60) und der Moldawier (22) keine glaubhaften Angaben zu dem Diebesgut machen konnten, nahm die Polizei sie fest.
Ermittelt wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.
Die Staatsanwaltschaft ließ die Identität der beiden klären, dann kam das Duo wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.
Sollte es zur Anklage kommen, wird sich zeigen, ob die beiden wirklich zurück zum Prozess nach Deutschland kommen.
Titelfoto: Sollte es zur Anklage kommen, wird sich zeigen, ob die beiden wirklich zurück zum Prozess nach Deutschland kommen.