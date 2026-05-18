Entwarnung nach Bombendrohung an drei Ilmenauer Schulen

Ilmenau - Nach Bombendrohungen an mehreren Schulen in Ilmenau hat die Polizei am Montagmorgen Entwarnung gegeben.

Nach Bombendrohungen an mehreren Ilmenauer Schulen konnte die Polizei nun Entwarnung geben. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Am Wochenende hatte es an drei weiterführenden Schulen im Stadtgebiet anonyme Droh-E-Mails gegeben, sagte eine Polizei-Sprecherin der Deutschen-Presse-Agentur.

Nach deren Bekanntwerden überprüften Beamte und Beamtinnen am Morgen demnach sämtliche betroffenen Schulen, stellten jedoch keine Bedrohung fest.

"Von einer drohenden Gefahr war und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.