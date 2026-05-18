Entwarnung nach Bombendrohung an drei Ilmenauer Schulen
30 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Sebastian Münster
Ilmenau - Nach Bombendrohungen an mehreren Schulen in Ilmenau hat die Polizei am Montagmorgen Entwarnung gegeben.
Am Wochenende hatte es an drei weiterführenden Schulen im Stadtgebiet anonyme Droh-E-Mails gegeben, sagte eine Polizei-Sprecherin der Deutschen-Presse-Agentur.
Nach deren Bekanntwerden überprüften Beamte und Beamtinnen am Morgen demnach sämtliche betroffenen Schulen, stellten jedoch keine Bedrohung fest.
"Von einer drohenden Gefahr war und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.
Die Ermittlungen zum Urheber der E-Mails laufen aktuell noch. Der Schulbetrieb habe wie geplant stattfinden können, heißt es weiter.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa