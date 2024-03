Polizei entdeckt Waffen "für Videodreh" im Kofferraum

Bei einer Kontrolle an der A9 entdeckten Polizisten illegale Waffen in einem Auto. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Darunter waren ein Butterfly- und ein Springmesser, mehrere Softair-Waffen und Munition.

Beamte kontrollierten den Mann am Dienstag an der A6 in Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab), wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Er war den Angaben zufolge auf der Heimreise von Tschechien nach Großbritannien und gab an, die Waffen für einen Videodreh nutzen zu wollen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Die Gegenstände seien nach dem deutschen Waffengesetz verboten.