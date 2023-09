Polizei fasst Ganoven-Trio nach Verfolgung bis nach Polen

Zittau - Die Polizeistreife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Oberlausitz stellte ein mutmaßliches Ganoven-Trio in Polen .

Mit platten Reifen endete die Flucht des Ganoven-Trios an einer Tankstelle in Polen. © Bundespolizei

Am gestrigen Montagabend gegen 23 Uhr sollte der polnische Fahrer (27) und seine beiden Mitfahrer (w/18, m/23), die in einem Nissan Primera unterwegs waren, in Zittau kontrolliert werden.

"Der polizeibekannte Mann besitzt keinen Führerschein und ist mehrfach wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen", so Bundespolizeisprecher Alfred Klaner.

Tatsächlich raste er davon, die Streife nahm die Verfolgung auf.

Am Grenzübergang bretterte er über einen Nagelgurt. Erst an einer Tankstelle konnte er gestoppt werden.

Das Auto war nicht zugelassen, im Wagen fand die Polizei Einbruchswerkzeug.