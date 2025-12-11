Betrunkener ohne Lappen legt bei Kontrolle gleich zwei Fake-Dokumente hin

Leipzig - Das ist an Dreistigkeit kaum zu übertreffen. Mittwochnacht hielt die Polizei einen 48-jährigen Autofahrer in Leipzig an. Wie sich herausstellte, hatte der Mann nicht nur Alkohol getrunken, sondern war zudem nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins. Dafür hatte er eine kreative Lösung für seine Probleme.

Seinen Führerschein ist er schon los, den Schlüssel musste er nun auch noch abgeben. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa/dpa-tmn

Der Mann ist den Beamten gegen 23.50 Uhr in der Eutritzscher Straße aufgefallen, woraufhin sie eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführten.

Dabei stellte sich heraus, dass der Grieche schon das eine oder andere alkoholische Getränk zu sich genommen haben musste. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von 0,94 Promille.

Es war nicht sein erstes Vergehen, wie sich herausstellte: "Bei der Überprüfung der Personalien fiel auf, dass der Mann bereits in der Vergangenheit wegen Trunkenheit im Verkehr auffällig war und dadurch derzeit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt", erklärte Polizeisprecher Moritz Peters.



Das hielt den Mann jedoch nicht davon ab, einen Führerschein aus der Tasche zu ziehen.

Als die Beamten ihn auf die Fälschung ansprachen, legte er gleich die nächste hinterher. Diesmal war es ein Dokument, welches das Bestehen der praktischen Fahrerlaubnisprüfung nachweisen sollte. Auch dieses entpuppte sich als nicht echt.