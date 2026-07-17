Polizei, Feuerwehr und THW im Einsatz: Wurde hier ein Drogenlabor ausgehoben?

Ebersbach-Neugersdorf - Seit den frühen Morgenstunden ist die Polizei in einem Gebäude in Ebersbach-Neugersdorf im Landkreis Görlitz im Einsatz. Auch die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und ein Spürhund sind vor Ort. Mittlerweile gab es drei Festnahmen.

In diesem Gebäude in Ebersbach-Neugersdorf läuft seit den frühen Morgenstunden ein Polizeieinsatz. © xcitepress

Anwohner schilderten gegenüber TAG24, dass sie bereits vergangene Woche einen dubiosen Transporter vor dem sonst so verwaisten Gebäude an der Spreedorfer Straße haben stehen sehen. Die Verwunderung sei groß gewesen.

Am späten Donnerstagabend erhielt die Polizei dann den Hinweis, dass sich mehrere Personen unerlaubt in dem Komplex aufhielten, und rückten sofort zusammen mit Beamten der Bundespolizei an.

Vor Ort trafen die Polizisten dann drei Albaner im Alter von 30, 38 und 49 Jahren an. Man vermutet, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten.

Im Gebäude stießen die Ermittler dann auf kistenweise Utensilien und Chemikalien.