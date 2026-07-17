Polizei, Feuerwehr und THW im Einsatz: Wurde hier ein Drogenlabor ausgehoben?

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In Ebersbach-Neugersdorf sind am Freitag Polizei, THW und Feuerwehr im Einsatz.

Von Anne-Sophie Mielke

Ebersbach-Neugersdorf - Seit den frühen Morgenstunden ist die Polizei in einem Gebäude in Ebersbach-Neugersdorf im Landkreis Görlitz im Einsatz. Auch die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und ein Spürhund sind vor Ort. Mittlerweile gab es drei Festnahmen.

In diesem Gebäude in Ebersbach-Neugersdorf läuft seit den frühen Morgenstunden ein Polizeieinsatz.
In diesem Gebäude in Ebersbach-Neugersdorf läuft seit den frühen Morgenstunden ein Polizeieinsatz.  © xcitepress

Anwohner schilderten gegenüber TAG24, dass sie bereits vergangene Woche einen dubiosen Transporter vor dem sonst so verwaisten Gebäude an der Spreedorfer Straße haben stehen sehen. Die Verwunderung sei groß gewesen.

Am späten Donnerstagabend erhielt die Polizei dann den Hinweis, dass sich mehrere Personen unerlaubt in dem Komplex aufhielten, und rückten sofort zusammen mit Beamten der Bundespolizei an.

Vor Ort trafen die Polizisten dann drei Albaner im Alter von 30, 38 und 49 Jahren an. Man vermutet, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten.

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Im Gebäude stießen die Ermittler dann auf kistenweise Utensilien und Chemikalien.

Drei Verdächtige wurden vorläufig festgenommen.
Drei Verdächtige wurden vorläufig festgenommen.  © xcitepress
Die Polizei stieß auf Chemikalien und verdächtige Utensilien.
Die Polizei stieß auf Chemikalien und verdächtige Utensilien.  © xcitepress

Einsatzkräfte durchkämmten das Gebäude in Ebersbach-Neugersdorf

Die Männer stehen im Verdacht, damit gegen das Konsumcannabisgesetz verstoßen zu haben und wurden vorläufig festgenommen.

Anschließend wurde vom Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss erlassen und das Gebäude nach Beweismitteln durchkämmt. Dabei kam auch ein Rauchgiftspürhund zu Einsatz.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW unterstützen die Polizeibeamten vor Ort. Der Einsatz dauert am Nachmittag noch an.

Die Görlitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage/xcitepress (2)

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