Mann feuert mit Pistole auf Polizeischüler – drei Verletzte

Nürnberg - Im mittelfränkischen Nürnberg hat ein 23 Jahre alter Mann am Donnerstagabend einen Schuss mit einer Pistole auf Beamte in Ausbildung abgegeben. Drei Polizisten wurden leicht verletzt.

In der Nürnberger Innenstadt soll ein 23-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe auf Beamte in Ausbildung geschossen haben. Drei Polizisten wurden leicht verletzt. (Symbolfoto) © 123rf/Pop Nukoonrat

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es gegen 22.30 Uhr in der Breiten Gasse zu dem Vorfall.

"Gegen 22.30 Uhr befanden sich mehrere Beamte in Ausbildung in der Breiten Gasse, als sie einen Mann bemerkten, der aus einer Tasche eine schwarze Pistole hervorholte", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Da die Beamten zunächst nicht erkennen konnten, ob es sich tatsächlich um eine Waffe handelt, riefen sie ihre Kollegen und nahmen die Verfolgung des Mannes auf.

Als der 23-Jährige bemerkte, dass ihm die Gruppe folgte, versuchte er zunächst zu flüchten.

"Im weiteren Verlauf drehte er sich unvermittelt zur Verfolgergruppe um und gab aus kurzer Entfernung einen Schuss auf die Beamten ab."