Festnahme nach Explosionen nahe Polizeiwache: Rucksack zeigt brisanten Inhalt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Rückkehr an den Tatort? Nach Detonationen an einer Polizeiwache ist ein 45-Jähriger gefasst worden. Er soll einen möglichen Sprengsatz dabeigehabt haben.

Von Jonas-Erik Schmidt

Overath - Nach mehreren Explosionen in der Nähe einer Polizeiwache in Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) haben Polizisten einen Tatverdächtigen festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen. (Symbolfoto)
Der Tatverdächtige wurde in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Der 45-Jährige sei in der Nacht zu Freitag angetroffen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit - in unmittelbarer Nähe der betroffenen Wache.

In seinem Rucksack soll er eine brisante Fracht bei sich getragen haben: eine Glasflasche mit einem möglichen Sprengsatz.

Zu einem möglichen Motiv gab es zunächst keine Angaben. Dazu dauerten die Ermittlungen an, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei.

Mann feuert mit Pistole auf Polizeischüler – drei Verletzte
Polizeimeldungen Mann feuert mit Pistole auf Polizeischüler – drei Verletzte

In der Nähe der Wache war es zu zwei Explosionen gekommen - am 11. und am 14. Juli.

Unter anderem wurde eine Fensterscheibe des Dienstgebäudes beschädigt. Bei der Suche nach Tatverdächtigen hatte der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: