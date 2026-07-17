Festnahme nach Explosionen nahe Polizeiwache: Rucksack zeigt brisanten Inhalt
Von Jonas-Erik Schmidt
Overath - Nach mehreren Explosionen in der Nähe einer Polizeiwache in Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) haben Polizisten einen Tatverdächtigen festgenommen.
Der 45-Jährige sei in der Nacht zu Freitag angetroffen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit - in unmittelbarer Nähe der betroffenen Wache.
In seinem Rucksack soll er eine brisante Fracht bei sich getragen haben: eine Glasflasche mit einem möglichen Sprengsatz.
Zu einem möglichen Motiv gab es zunächst keine Angaben. Dazu dauerten die Ermittlungen an, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei.
In der Nähe der Wache war es zu zwei Explosionen gekommen - am 11. und am 14. Juli.
Unter anderem wurde eine Fensterscheibe des Dienstgebäudes beschädigt. Bei der Suche nach Tatverdächtigen hatte der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa