Polizei findet bei Durchsuchung jede Menge Marihuana

Zwickau/Plauen - Die Polizei hat am Donnerstag mehrere Wohnungen in Zwickau , Glauchau und Plauen ( Vogtlandkreis ) durchsucht. Dabei wurden jede Menge Drogen gefunden.

Bei einer Durchsuchung in Zwickau hat die Polizei 13 Kilo Marihuana gefunden. © Polizei Sachsen

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fanden die Durchsuchungen im Rahmen von Ermittlungsverfahren gegen eine Tätergruppe statt.

"Dabei konnten unter anderem bei einer 20-jährigen Deutschen in Zwickau 13 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Sie und ein 23-jähriger Afghane wurden im Zuge der Maßnahmen vorläufig festgenommen", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Eine weitere Festnahme gab es in Meerane. Dort wurde ein Afghane (23) festgenommen, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen schweren Raubes vorlag. Er wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Der junge Mann kam danach in den Knast. Die beiden anderen Verdächtigen wurde dagegen wieder entlassen.