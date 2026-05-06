Männer sollen 20-Jährigen in Bürgerpark mit Schusswaffe bedroht haben: Wer hat etwas gesehen?

Königswinter - Die Bonner Polizei sucht nach Zeugen , die Angaben zu zwei Verdächtigen machen können, die einen 20-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben sollen.

Warum die beiden Männer den 20-Jährigen bedroht haben, ist noch unklar. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Die Tat habe sich bereits am 5. Mai in Königswinter im Bürgerpark Niederdollendorf ereignet, teilen die Ordnungshüter am Mittwoch mit.

Demnach habe der 20-Jährige auf einer Parkband gesessen, als er um circa 17.05 Uhr von den unbekannten Männern bedroht wurde. Die Gesuchten seien demnach zuvor über die Treppen an der Bushaltestelle "Niederdollendorf Fähre" in den Park gekommen.

Nachdem der junge Mann die Schusswaffe erblickt hatte, habe er laut Polizei umgehend die Flucht ergriffen. Auf einer Grundstückseinfahrt in der Hauptstraße konnte er sich schließlich verstecken und den Notruf wählen. Warum sie ihn überhaupt bedrohten, ist unklar.

Die beiden Unbekannten liefen in der Zwischenzeit im Bereich der Königstraße in unbekannte Richtung davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung habe anschließend nicht zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen geführt, so die Ordnungshüter.