Polizei freut sich über flauschige Nachwuchs-Ermittlerin: Das haben Beamte mit ihr vor
Euskirchen - Die Polizei in Euskirchen freut sich über eine flauschige Nachwuchs-Ermittlerin im Team: Diensthündin Mellon hat jüngst mit ihrer Ausbildung begonnen.
Die zwölf Wochen junge Malinois-Hündin stammt nach Angaben der Euskirchener Beamten aus der polizeieigenen Zucht und wird künftig an der Seite von Polizeihauptkommissar Jörg Knechtel im Einsatz sein.
Seit Kurzem lebt die Fellnase demnach im Haushalt ihres Herrchens, wo sie ab sofort an ihren "Job" herangeführt wird. Der Trainings-Schwerpunkt liegt dabei zurzeit noch auf dem Umwelttraining - also an der schrittweisen Gewöhnung von verschiedenen Umwelteinflüssen und Alltagssituationen mittels unterschiedlichen Untergründen, Geräuschen und wechselnden Umgebungen.
"Unterstützung erhält sie hierbei durch den derzeit noch eingesetzten Diensthund Don, der als erfahrener Diensthund an ihrer Seite steht", berichtete ein Polizeisprecher.
Mellon wird zur Rauschgift- und Banknoten-Spürhündin ausgebildet
In Zukunft soll Mellon dann die Nachfolge von Don antreten, der "aus dem aktiven Dienst ausscheidet", so die Beamten.
Die junge Malinois-Hündin wird nun zunächst als Schutzhund ausgebildet, ehe sie im weiteren Verlauf eine Spezialisierung als Rauschgift- und Banknotenspürhund absolvieren soll.
"Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung kann die Hündin auch überregional eingesetzt werden", erklärte der Sprecher.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Euskirchen