Polizei freut sich über flauschige Nachwuchs-Ermittlerin: Das haben Beamte mit ihr vor

Euskirchen - Die Polizei in Euskirchen freut sich über eine flauschige Nachwuchs-Ermittlerin im Team: Diensthündin Mellon hat jüngst mit ihrer Ausbildung begonnen.

Die Malinois-Hündin ist mit ihren zwölf Wochen noch ziemlich jung, hat ihre Ausbildung bei der Polizei aber bereits angetreten. © Bildmontage: Polizei Euskirchen

Die zwölf Wochen junge Malinois-Hündin stammt nach Angaben der Euskirchener Beamten aus der polizeieigenen Zucht und wird künftig an der Seite von Polizeihauptkommissar Jörg Knechtel im Einsatz sein.

Seit Kurzem lebt die Fellnase demnach im Haushalt ihres Herrchens, wo sie ab sofort an ihren "Job" herangeführt wird. Der Trainings-Schwerpunkt liegt dabei zurzeit noch auf dem Umwelttraining - also an der schrittweisen Gewöhnung von verschiedenen Umwelteinflüssen und Alltagssituationen mittels unterschiedlichen Untergründen, Geräuschen und wechselnden Umgebungen.

"Unterstützung erhält sie hierbei durch den derzeit noch eingesetzten Diensthund Don, der als erfahrener Diensthund an ihrer Seite steht", berichtete ein Polizeisprecher.